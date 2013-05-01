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Приложение «Настройки» снова получило заголовок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:14
  • Просмотров: 31


Ресурс HTNovo сообщает, что приложение «Настройки» снова получило заголовок через обновление на стороне сервера. Это произошло в Windows 10 версии 1909.

Назначение заголовка в приложении «Настройки» — предоставить необходимую информацию и быстрый доступ к определенным функциям. Однако многие пользователи жаловались на то, что заголовок в приложении «Настройки» — это пустая трата места, и он предоставляет бесполезную информацию.

Многие пользователи также предполагают, что Microsoft должна предоставить пользователям возможность настраивать заголовок в приложении «Настройки».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
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