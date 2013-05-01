Приложение «Настройки» снова получило заголовок
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:14
- Просмотров: 31
Ресурс HTNovo сообщает, что приложение «Настройки» снова получило заголовок через обновление на стороне сервера. Это произошло в Windows 10 версии 1909.
Назначение заголовка в приложении «Настройки» — предоставить необходимую информацию и быстрый доступ к определенным функциям. Однако многие пользователи жаловались на то, что заголовок в приложении «Настройки» — это пустая трата места, и он предоставляет бесполезную информацию.
Многие пользователи также предполагают, что Microsoft должна предоставить пользователям возможность настраивать заголовок в приложении «Настройки».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
htnovo.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 2
Гостей: 46
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync artemapa
Пользователей: 2
Гостей: 46
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 11362
+1Комментариев: 39407
+15Пользователей: 9579