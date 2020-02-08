Меню Пуск Windows 10 рекомендует новый Edge пользователям Firefox
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:32
- Просмотров: 77
Компания Microsoft начала показывать текстовую рекламу для Edge на Chromium в списке всех приложений Windows 10. Реклама, которая отображается в разделе «Рекомендуемые» для меню Пуск, рекомендует использовать новую версию Microsoft Edge.
Удивительно, но реклама нацелена на пользователей Firefox. Если вы используете Firefox в качестве браузера по умолчанию, то можете увидеть рекламу или предложение в меню Пуск. В зависимости от того, активно ли вы используете Firefox или другие браузеры, рекомендация может отображаться или не отображаться.
Также есть информация о том, что реклама, рекомендующая новый Microsoft Edge, продолжает отображаться в меню Пуск, даже если вы его уже установили.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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DavidFlozy Илья
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