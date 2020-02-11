Компания Microsoft рассказала о разработке приложений для Windows 10X и Surface Duo
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:08
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Сегодня Microsoft поделилась дополнительной информацией о разработке приложений для Windows 10X, а также о том, как разработчики могут адаптировать приложения Android для поддержки Microsoft Surface Duo. Складные и двухэкранные устройства предлагают разработчикам приложений новые способы представления своих приложений через такие функциональные возможности, как охват, и Microsoft хочет, чтобы разработчики были готовы к тому времени, когда эти устройства начнут поставляться.
Будь то Windows, Android или веб-приложение, Microsoft облегчает разработчикам адаптацию своих приложений, чтобы использовать преимущества новых возможностей, представленных в двухэкранных и складных устройствах. Во время прямой трансляции, посвященной Microsoft 365 Developer Day, Microsoft рассказала о трех ключевых областях, на которых разработчики могут сосредоточиться, чтобы улучшить свои приложения для этих новых устройств форм-фактора.
o Обширные рабочие пространства: Это возможность показать больше деталей, поскольку ваше приложение охватывает два экрана и позволяет выделить содержимое на более крупном, более обширном холсте. Независимо от того, читают ли ваши пользователи статью, прокручивают ленту или просматривают галерею, наличие большего количества недвижимости помогает вашим пользователям видеть больше вашего контента;
o Сфокусированные экраны: Устройства с двумя экранами — это больше, чем просто экран большего размера — они позволяют вам использовать преимущества определенных экранов и выполнять то, что вам нужно, без перерыва. Вы можете видеть свое приложение на одном экране и свои инструменты на другом и оставаться в курсе событий;
o Подключенные приложения: Когда ваши приложения могут работать вместе на разных экранах, вы можете решать более широкие и масштабные задачи, не теряя контекста. Ваша работа естественным образом передается из приложения в приложение, или если ваше приложение открывает новое окно – контент будет размещаться естественным образом на экранах, делая параллельные сравнения и многозадачность легкими и естественными;
Все приложения приветствуются
Даже веб-разработчики могут начать работу с Windows 10X и Surface Duo, что позволяет веб-приложениям использовать преимущества новых двухэкранных и складных API-интерфейсов. Microsoft также подробно описала дескрипторы Windows 10X, работающие как с программами UWP, так и с программами Win32, основанные на новой контейнерной технологии, которая является более безопасной и сохраняет производительность ОС свежей, когда не выполняются устаревшие программы.
Еще одна область, о которой Microsoft говорила сегодня — это то, как разработчики могут создавать кросс-платформенные приложения, используя Xamarin. Microsoft выпускает новый двухэкранный SDK для Xamarin.Forms, который позволяет легко создавать приложения для Windows 10X и Android, с новым элементом управления TwoPaneView и API, такими как вспомогательный класс DualScreenInfo, который обеспечивает доступ к важной информации. Microsoft продемонстрировала телевизионное приложение, созданное с помощью Xamarin в качестве примера.
Разработчики могут начать тестировать свои приложения на Windows 10X через эмулятор, который доступен уже сейчас. Этот эмулятор имеет предварительную сборку Windows 10X и позволяет разработчикам виртуально манипулировать ОС, как будто она работает на реальном оборудовании. Это является ключевым моментом для разработчиков, которые могут захотеть воспользоваться различными положениями, которые возможны на устройстве со складным или двойным дисплеем.
Microsoft также обновляет уже доступный Surface Duo SDK новой версией, которая более актуальна. Этот новый SDK включает в себя все примеры, которые Microsoft продемонстрировала сегодня, и API, которые позволяют разработчикам поддерживать возможности перетаскивания.
Можно также отметить обновление документации по разработке приложений для двух экранов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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