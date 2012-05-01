Windows 10X будет запускать почти все Win32-приложения
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 166
Microsoft уже раскрыла дополнительную информацию о Windows 10X, которая будет предназначена для двухэкранных и складных ПК. Это новая версия Windows 10, построенная на современном ядре, которая удаляет устаревшие компоненты в пользу облегченного и оптимизированного пользовательского интерфейса. Из-за этого устаревшие программы должны выполняться в контейнере, который виртуализирует устаревшие компоненты, необходимые для запуска этих программ.
Естественно, это означает, что не все Win32-приложения будут совместимы с Windows 10X. Однако это не так плохо, как кажется, так как большинство Win32-приложений будут работать нормально. Microsoft ожидает, что большинство приложений будут работать на Windows 10X без какой-либо дополнительной работы со стороны разработчика. Будут случаи, когда некоторые приложения не работают по какой-либо причине, но Microsoft готова работать с этими приложениями, чтобы гарантировать, что они будут работать в будущем.
Но есть некоторые типы приложений, которые Microsoft категорически запрещает в Windows 10X, в первую очередь из-за того, как Windows 10X построена. Это гораздо более закрытая платформа по сравнению с Windows 10, а означает, что такие вещи, как доступ к системным файлам и программным данным, невозможны для конечного пользователя. Из-за этого программы, которые манипулируют системными данными ОС или имеют такие возможности, как форматирование и разбиение жестких дисков, не будут работать в Windows 10X.
Кроме того, Microsoft также не разрешает установку драйверов вручную. Все драйверы будут обрабатываться с помощью Центра обновления Windows в Windows 10X. Это означает, что, если вы хотите установить более старый драйвер от своего производителя, вы не сможете это сделать. Это связано с тем, что Microsoft не ожидает, что это будет то, что пользователям придется делать на устройстве под управлением Windows 10X, и по соображениям безопасности запрещает это.
Microsoft ожидает, что большинство клиентов не столкнутся с проблемами совместимости приложений при запуске Win32-приложений в Windows 10X. Практически все основные приложения, такие как Spotify, Office и веб-браузеры, будут работать без проблем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 3
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
Пользователей: 3
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11378
+0Комментариев: 39407
+22Пользователей: 9623