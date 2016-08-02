Загрузите Microsoft Emulator для Windows 10X и Surface Neo
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:36
- Просмотров: 72
Компания Microsoft выпустила Microsoft Emulator для Windows 10X. Эмулятор позволяет эмулировать Windows 10X и интерфейс Surface Neo перед их запуском, позволяя разработчикам подготовить свои приложения для устройств с двумя экранами.
Вы можете проверить все инструменты разработки, которые вам понадобятся, чтобы начать разработку для Windows 10X в Microsoft. Однако эмулятор Microsoft и образ Windows 10X доступны через Microsoft Store. Вы можете скачать Microsoft Emulator здесь, а образ Windows 10X доступен здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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