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Загрузите Microsoft Emulator для Windows 10X и Surface Neo

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:36
  • Просмотров: 72


Компания Microsoft выпустила Microsoft Emulator для Windows 10X. Эмулятор позволяет эмулировать Windows 10X и интерфейс Surface Neo перед их запуском, позволяя разработчикам подготовить свои приложения для устройств с двумя экранами.

Вы можете проверить все инструменты разработки, которые вам понадобятся, чтобы начать разработку для Windows 10X в Microsoft. Однако эмулятор Microsoft и образ Windows 10X доступны через Microsoft Store. Вы можете скачать Microsoft Emulator здесь, а образ Windows 10X доступен здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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