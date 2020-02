Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.84 для инсайдеров кольца Slow

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.84 (KB4539080) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:• Обновления безопасности для Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, the Microsoft Scripting Engine, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Virtualization, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;• Исправлена проблема, когда в некоторых случаях, после выполнения запланированной задачи Windows во время окна обслуживания, компьютер мог перейти в не загружаемое состояние после установки Build 19041.21 (KB4535550);Дополнительную информацию об устраненных уязвимостях безопасности см. здесь • Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3 , которая решает известную проблему с Edge;Узнать другие подробности можно здесь