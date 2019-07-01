Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.657
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:13
- Просмотров: 20
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.657 (KB4532693).
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, которая возникала при миграции облачных принтеров во время обновления;
• Улучшает процесс установки при обновлении до Windows 10, версия 1903;
• Обновления безопасности для Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Windows Network Security and Containers, Windows Server, Windows Management, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine и Windows Shell;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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