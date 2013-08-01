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Windows 10X сможет устанавливать обновления примерно за 90 секунд

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:04
  • Просмотров: 135


Компания Microsoft подтвердила, что Windows 10X будет иметь более быструю возможность обновления Windows, что должно обеспечивать полное обновление функций за 90 секунд, когда требуется перезагрузка.

Это возможно благодаря тому, что Windows 10X использует раздельное состояние, которое сохраняет фактическую ОС отделенной от файлов приложений и пользовательских файлов. Подобно Android и Chrome OS, Windows 10X установит обновления функций в автономный раздел, а затем просто переключится на этот раздел после завершения установки обновления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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