Обновление KB4532693 имеет критические проблемы

В этот Patch Tuesday Microsoft выпустила обычные накопительные обновления, предоставляя пользователям обычные улучшения производительности и безопасности. Тем не менее, похоже, что обновления, выпущенные для May 2019 Update и November 2019 Update, также содержат некоторые потенциально критические проблемы.Одна из проблем, как сообщается, приводит к исчезновению файлов рабочего стола, а такие параметры, как макет меню Пуск и обои рабочего стола, сбрасываются на значение по умолчанию.Проблема, согласно BleepingComputer, по-видимому, связана с ошибкой в процессе обновления. Во время обновления система загружает временный профиль. Проблема, однако, заключается в том, что профиль пользователя не загружается правильно после завершения процесса. К счастью, это означает, что данные никуда не делись, а просто спрятаны где-то еще на устройстве.Пользователи также сообщали о проблемах, из-за которых они были заблокированы на своих компьютерах после установки последних исправлений. Wccftech отмечает, что эти отчеты поступают от устройств, работающих на чипсетах AMD. Другие сообщения предлагают антивирус AVIRA в качестве потенциальной причины.Некоторые пользователи, кажется, могут исправить проблемы, выполнив несколько перезагрузок своих систем. Другие сообщают, что единственным решением является удаление обновления.