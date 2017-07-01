Обновление KB4532693 имеет критические проблемы
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:31
- Просмотров: 115
В этот Patch Tuesday Microsoft выпустила обычные накопительные обновления, предоставляя пользователям обычные улучшения производительности и безопасности. Тем не менее, похоже, что обновления, выпущенные для May 2019 Update и November 2019 Update, также содержат некоторые потенциально критические проблемы.
Одна из проблем, как сообщается, приводит к исчезновению файлов рабочего стола, а такие параметры, как макет меню Пуск и обои рабочего стола, сбрасываются на значение по умолчанию.
Проблема, согласно BleepingComputer, по-видимому, связана с ошибкой в процессе обновления. Во время обновления система загружает временный профиль. Проблема, однако, заключается в том, что профиль пользователя не загружается правильно после завершения процесса. К счастью, это означает, что данные никуда не делись, а просто спрятаны где-то еще на устройстве.
Пользователи также сообщали о проблемах, из-за которых они были заблокированы на своих компьютерах после установки последних исправлений. Wccftech отмечает, что эти отчеты поступают от устройств, работающих на чипсетах AMD. Другие сообщения предлагают антивирус AVIRA в качестве потенциальной причины.
Некоторые пользователи, кажется, могут исправить проблемы, выполнив несколько перезагрузок своих систем. Другие сообщают, что единственным решением является удаление обновления.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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