Microsoft опубликовала различные видео на странице Microsoft 365 Developer Day
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 22:32
- Просмотров: 41
Если вы пропустили Microsoft 365 Developer Day, то можете посмотреть различные видео на специальной странице Microsoft.
Вот краткая информация для разработчиков:
• Получите максимум от SDK и эмулятора;
• Используйте кросс-платформенные инструменты и языки;
• Разработка приложений для устройств с двумя экранами;
• Создавайте опыт работы с двумя экранами в Интернете;
• Подключите свои приложения с Microsoft 365;
Илья Источник:
developer.microsoft.com
developer.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 53
Пользователей: 2
Гостей: 51
Роботы: Yandex Rambler Google
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 51
Роботы: Yandex Rambler Google
+8Новостей: 11388
+0Комментариев: 39407
+18Пользователей: 9661