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Microsoft опубликовала различные видео на странице Microsoft 365 Developer Day

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 22:32
  • Просмотров: 41


Если вы пропустили Microsoft 365 Developer Day, то можете посмотреть различные видео на специальной странице Microsoft.

Вот краткая информация для разработчиков:

• Получите максимум от SDK и эмулятора;
• Используйте кросс-платформенные инструменты и языки;
• Разработка приложений для устройств с двумя экранами;
• Создавайте опыт работы с двумя экранами в Интернете;
• Подключите свои приложения с Microsoft 365;
Илья Источник:
developer.microsoft.com
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