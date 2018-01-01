Кто-то запустил Windows 10X на ноутбуке
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 11:12
- Просмотров: 201
Кто-то смог запустить Windows 10X на традиционном ноутбуке. Эмулятор для Windows 10X был выпущен несколько дней назад, но он уже был установлен на неподдерживаемое устройство. Пользователь под ником «Sunshine Biscuit at scale» поделился видео Windows 10X на ноутбуке от Apple.
Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14— Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020
Илья Источник:
twitter.com/imbushuo
twitter.com/imbushuo
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