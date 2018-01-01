Кто-то запустил Windows 10X на ноутбуке

Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14 — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020

Кто-то смог запустить Windows 10X на традиционном ноутбуке. Эмулятор для Windows 10X был выпущен несколько дней назад, но он уже был установлен на неподдерживаемое устройство. Пользователь под ником «Sunshine Biscuit at scale» поделился видео Windows 10X на ноутбуке от Apple.