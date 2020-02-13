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Новые оптимизации повышают производительность в предварительных сборках Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 11:40
  • Просмотров: 139


Начиная с Microsoft Edge Build 81.0.389.0 на 64-битной Windows 10, Microsoft включила новые оптимизации (toolchain), которые должны обеспечить существенное повышение производительности в общих рабочих нагрузках просмотра.

Компания измерила улучшение производительности (до 13%) в тесте Speedometer 2.0 по сравнению с Microsoft Edge 79.

Подробности:

Microsoft измерила Speedometer 2.0 в десяти последовательных прогонах на Microsoft Edge 79, где оптимизация еще не реализована. Результаты приведены ниже.



Затем Microsoft запустила Speedometer 2.0 на последних версиях Microsoft Edge 81, которые включают новые оптимизации, со следующими результатами.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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