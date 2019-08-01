Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 12:16
- Просмотров: 124
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9.
Аргументы командной строки
Псевдоним выполнения wt теперь поддерживает аргументы командной строки! Теперь вы можете запустить Terminal с новыми вкладками и панелями, разделенными так, как вам нравится, с профилями, которые вам нравятся, начиная с каталогов, которые вам нравятся! Возможности безграничны!
Нажмите на изображение для демонстрации
Если вы хотите узнать обо всем, что вы можете сделать с новыми аргументами командной строки, ознакомьтесь с полной документацией здесь.
Автообнаружение PowerShell
Если вы большой поклонник PowerShell Core, у Microsoft есть отличные новости для вас. Windows Terminal теперь обнаружит любую версию PowerShell и автоматически создаст для вас профиль. Версия PowerShell, которая, на взгляд Microsoft, выглядит лучше всего (начиная с самого большого номера версии, до самой версии GA, до версии с наилучшей комплектацией), будет названа «PowerShell» и займет исходный слот PowerShell Core в выпадающем списке.
Подтвердите закрытие всех вкладок
Создан новый глобальный параметр, который позволяет всегда скрывать диалоговое окно подтверждения «Закрыть все вкладки». Вы можете установить для "verifyCloseAllTabs" значение true в верхней части файла profiles.json, и вы больше никогда не увидите это всплывающее окно!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 2
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Mail Ru
vkoshboN Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+8Новостей: 11391
+0Комментариев: 39407
+16Пользователей: 9673