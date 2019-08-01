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Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 12:16
  • Просмотров: 124


Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9.

Аргументы командной строки

Псевдоним выполнения wt теперь поддерживает аргументы командной строки! Теперь вы можете запустить Terminal с новыми вкладками и панелями, разделенными так, как вам нравится, с профилями, которые вам нравятся, начиная с каталогов, которые вам нравятся! Возможности безграничны!


Нажмите на изображение для демонстрации


Если вы хотите узнать обо всем, что вы можете сделать с новыми аргументами командной строки, ознакомьтесь с полной документацией здесь.

Автообнаружение PowerShell

Если вы большой поклонник PowerShell Core, у Microsoft есть отличные новости для вас. Windows Terminal теперь обнаружит любую версию PowerShell и автоматически создаст для вас профиль. Версия PowerShell, которая, на взгляд Microsoft, выглядит лучше всего (начиная с самого большого номера версии, до самой версии GA, до версии с наилучшей комплектацией), будет названа «PowerShell» и займет исходный слот PowerShell Core в выпадающем списке.

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.9


Подтвердите закрытие всех вкладок

Создан новый глобальный параметр, который позволяет всегда скрывать диалоговое окно подтверждения «Закрыть все вкладки». Вы можете установить для "verifyCloseAllTabs" значение true в верхней части файла profiles.json, и вы больше никогда не увидите это всплывающее окно!

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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