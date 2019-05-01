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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:50
  • Просмотров: 137


Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48.

Новые функции

• Добавлена защита SmartScreen от загрузки потенциально нежелательных приложений. Узнать больше;
• Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision;
• Позволяет пользователям Windows Mixed Reality просматривать 360° видео на VR-гарнитурах;
• Добавлена опция в режиме чтения для увеличения расстояния между текстами;
• Добавлена поддержка стирания ссылок с помощью ластика Surface Pen;
• Добавлена поддержка использования клавиш со стрелками и пробела для рисования скриншотов обратной связи в режиме редактирования;
• Улучшена надежность скриншотов, чтобы они перестали отображаться черным цветом при отправке отзыва;
• Добавлена поддержка темной темы для страницы новой локальной вкладки, которая отображается, когда устройство не подключено к Интернету;
• Добавлена возможность восстановления веб-сайтов, установленных в качестве приложений, при восстановлении сессии браузера после обновления, сбоя и т. д.;
• Добавлена поддержка темной темы для пользовательского интерфейса PDF, когда браузер управляется групповой политикой;
• Обновлен Adobe Flash до версии 32.0.0.321. Узнать больше;

Новые групповые политики

• AlternateErrorPagesEnabled – Предлагает похожие страницы, когда веб-страница не может быть найдена;
• DefaultInsecureContentSetting – Контролирует использование небезопасных исключений содержимого;
• DNSInterceptionChecksEnabled – Включает проверку перехвата DNS;
• HideFirstRunExperience – Скрывает первоначальную настройку браузера и заставку;
• InsecureContentAllowedForUrls – Разрешает незащищенный контент на указанных сайтах;
• InsecureContentBlockedForUrls – Блокирует небезопасный контент на указанных сайтах;
• LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled – Включает устаревшую настройку поведения cookie SameSite по умолчанию;
• LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList –Возвращает к устаревшему поведению cookie SameSite на указанных сайтах;
• PaymentMethodQueryEnabled – Разрешает веб-сайтам запрашивать доступные способы оплаты;
• PersonalizationReportingEnabled – Разрешает персонализировать рекламу, поиск и новости, отправляя историю просмотра в Microsoft;
• PinningWizardAllowed – Разрешает закрепление в мастере панели задач;
• SmartScreenPuaEnabled – Настраивает Microsoft Defender SmartScreen для блокировки потенциально нежелательных приложений;
• TotalMemoryLimitMb – Устанавливает ограничение на мегабайты памяти, которое может использовать один экземпляр Microsoft Edge;
• WebAppInstallForceList – Настраивает список принудительно установленных веб-приложений;
• WebComponentsV0Enabled – Повторно включает API Web Components v0 до M84;
• WebRtcLocalIpsAllowedUrls – Управляет экспозицией локальных IP-адресов с помощью WebRTC;

Устаревшие политики

• NewTabPageCompanyLogo – Устанавливает логотип компании на странице новой вкладки;

Список исправлений

• Исправлена проблема, из-за которой звук не работал в среде Citrix;
• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Edge и legacy Microsoft Edge работали бок о бок, что приводило к поломке устаревших ссылок и сбоям;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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