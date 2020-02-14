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Microsoft Edge Canary получает функцию синхронизации расширений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:54
  • Просмотров: 58

Microsoft Edge Canary получает функцию синхронизации расширений

Как сообщил пользователь под ником «Dennis5mile», функция синхронизации расширений развёртывается в Edge Canary Build 82.0.424.0. Функция, по-видимому, еще не доступна для всех, поскольку некоторые пользователи не видят ее в своём браузере. Однако, если доступна, вы должны получить всплывающее окно «Sync updates», которое сообщает вам, что вы можете синхронизировать расширения на своих устройствах, на которых выполнен вход.



Эта функция синхронизации расширений, вероятно, будет полезна для тех, кто использует Microsoft Edge на нескольких устройствах.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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