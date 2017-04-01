Microsoft объявила дату окончания поддержки Windows 10 версии 1809
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:42
- Просмотров: 61
Компания Microsoft объявила дату окончания поддержки Windows 10 версии 1809. 12 мая 2020 года Windows 10 версии 1809 официально не будет поддерживаться, то есть, она не будет получать обновления безопасности после этой даты. Люди должны перейти на более новую версию Windows 10, чтобы поддерживать обновления безопасности на своих устройствах.
Для Microsoft является стандартной практикой прекращение поддержки старых версий Windows 10. Microsoft хочет, чтобы люди использовали последние версии Windows 10, и не хочет тратить ресурсы на обновление старых версий.
Некоторые люди предпочитают откладывать обновления на своих системах, потому что новые версии Windows 10 могут иметь проблемы. Это имело место с Windows 10 версии 1809. Windows 10 версии 1809 была задержана из-за серьезной проблемы, которая удаляла пользовательские данные во время процесса обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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