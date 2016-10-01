Это автономное обновление безопасности было удалено из-за проблемы, затрагивающей подмножество устройств. Оно не будет повторно предлагаться из Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) или Microsoft Update Catalog. Удаление этого автономного обновления безопасности не влияет на успешную установку или любые изменения в рамках любых других обновлений безопасности от 11 февраля 2020 года, включая Latest Cumulative Update (LCU), Monthly Rollup или Security Only update.

Компания Microsoft удалила обновление KB4524244 из-за различных проблем.Вот комментарий Microsoft:Узнать другие подробности можно здесь