Microsoft анонсировала дорожную карту равития браузера Microsoft Edge на Chromium
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:59
- Просмотров: 272
Компания Microsoft анонсировала дорожную карту развития браузера Microsoft Edge на Chromium.
Вот список февральских функций:
• Проблемы с синхронизацией избранного, включая неработающую синхронизацию, повторное появление удаленного избранного и дублирование избранного;
• Включение синхронизации установленных расширений браузера между устройствами;
• Возможность установки кастомной фотографии в качестве фона страницы новой вкладки;
• Необходимость лучшей обработки ссылок при наличии более одного профиля;
На лето запланирована следующая функция:
• Включение синхронизации истории просмотра между устройствами;
Есть также множество функций, которые перечислены как запланированные, но без временной шкалы.
Наконец, есть целый ряд функций, которые обсуждаются и рассматриваются.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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