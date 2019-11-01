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Microsoft анонсировала дорожную карту равития браузера Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:59
  • Просмотров: 272


Компания Microsoft анонсировала дорожную карту развития браузера Microsoft Edge на Chromium.

Вот список февральских функций:

• Проблемы с синхронизацией избранного, включая неработающую синхронизацию, повторное появление удаленного избранного и дублирование избранного;
• Включение синхронизации установленных расширений браузера между устройствами;
• Возможность установки кастомной фотографии в качестве фона страницы новой вкладки;
• Необходимость лучшей обработки ссылок при наличии более одного профиля;

На лето запланирована следующая функция:

• Включение синхронизации истории просмотра между устройствами;

Есть также множество функций, которые перечислены как запланированные, но без временной шкалы.

Наконец, есть целый ряд функций, которые обсуждаются и рассматриваются.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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