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Microsoft исправила серьёзную проблему в Windows 10 20H1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:00
  • Просмотров: 420


Многие считают, что Microsoft не работает над Windows 10 из-за проблем с обновлениями. Говорят, что компания не работает над мелкими проблемами в системе. Тем не менее, следующее крупное обновление Windows 10 должно продемонстрировать обратное.

Microsoft исправила серьёзную проблему в Windows 10 20H1


Кажется, что Microsoft обращает внимание на детали, но она не сообщает обо всем, что делает. На этот раз мы поговорим о Windows Desktop Manager (WDM), который был обновлен в Windows 10 20H1. Была проблема, когда Windows плохо управляла оборудованием.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsofters.com
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device2000
Посетитель | Сегодня, 05:42
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Microsoft, с каждым обновлением, пытается запутать пользователя, заходя в "параметры" хрен знает, где и что находится...
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