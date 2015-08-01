Microsoft исправила серьёзную проблему в Windows 10 20H1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:00
- Просмотров: 420
Многие считают, что Microsoft не работает над Windows 10 из-за проблем с обновлениями. Говорят, что компания не работает над мелкими проблемами в системе. Тем не менее, следующее крупное обновление Windows 10 должно продемонстрировать обратное.
Кажется, что Microsoft обращает внимание на детали, но она не сообщает обо всем, что делает. На этот раз мы поговорим о Windows Desktop Manager (WDM), который был обновлен в Windows 10 20H1. Была проблема, когда Windows плохо управляла оборудованием.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsofters.com
microsofters.com
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