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Приложение «Ваш телефон» будет поддерживать копирование и вставку между устройствами на некоторых телефонах

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:29
  • Просмотров: 186


В некоторых телефонах Galaxy поддерживается копирование и вставка между устройствами через приложение «Ваш телефон». Документ поддержки Microsoft содержит описание этой функции, включая ее возможности и ограничения. Копирование и вставка между устройствами работает с текстом и изображениями, хотя изображения ограничены 1 МБ. В настоящее время эта функция работает только с Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy Z Flip.

Чтобы использовать эту функцию, вам просто нужно включить ее, а затем использовать стандартные шаги для копирования и вставки содержимого. Каждый раз, когда вы копируете что-либо на любое из ваших устройств, этот контент заменяет то, что в данный момент находится в буфере обмена.






Роберто Божеркес объяснил, почему эта функция предназначена только для конкретного оборудования. Доступ к буферу обмена телефона требует специальной интеграции OEM, поэтому Microsoft не может просто включить эту функцию на любом телефоне.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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