Приложение «Ваш телефон» будет поддерживать копирование и вставку между устройствами на некоторых телефонах
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:29
- Просмотров: 186
В некоторых телефонах Galaxy поддерживается копирование и вставка между устройствами через приложение «Ваш телефон». Документ поддержки Microsoft содержит описание этой функции, включая ее возможности и ограничения. Копирование и вставка между устройствами работает с текстом и изображениями, хотя изображения ограничены 1 МБ. В настоящее время эта функция работает только с Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy Z Flip.
Чтобы использовать эту функцию, вам просто нужно включить ее, а затем использовать стандартные шаги для копирования и вставки содержимого. Каждый раз, когда вы копируете что-либо на любое из ваших устройств, этот контент заменяет то, что в данный момент находится в буфере обмена.
Access to phone clipboard requires special OEM integration, hence enabling it through our Link to Windows partnership with Samsung. Any feature that doesn't require special integrations we enable for all phones, such as the new 2K photo access.— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020
Роберто Божеркес объяснил, почему эта функция предназначена только для конкретного оборудования. Доступ к буферу обмена телефона требует специальной интеграции OEM, поэтому Microsoft не может просто включить эту функцию на любом телефоне.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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