Microsoft признала проблему с удалением данных в Windows
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:47
- Просмотров: 230
Microsoft признала, что последнее обновление Windows содержит проблему, которая может удалить файлы пользователей и сбросить меню Пуск и настройки на значение по умолчанию. Компания также имеет исправление, которое может восстановить файлы людей в некоторых случаях. Хотя эта проблема не является широко распространенной, она является серьезной проблемой для пострадавших.
Проблема с удалением данных появилась в обновлении Windows 10 KB4532693, которое было выпущено 11 февраля. Люди на форуме Microsoft Answers осветили проблему.
Теперь сотрудники Microsoft поделились более подробной информацией и потенциальным исправлением. Windows Latest узнал, что Microsoft работает над решением этой проблемы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
Похожие новости
Последнее накопительное обновление для Windows 10 April 2018 Update вызывает черный экран у некоторых ПК
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 2
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 11420
+0Комментариев: 39408
+45Пользователей: 9874