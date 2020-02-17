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Microsoft признала проблему с удалением данных в Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:47
  • Просмотров: 230


Microsoft признала, что последнее обновление Windows содержит проблему, которая может удалить файлы пользователей и сбросить меню Пуск и настройки на значение по умолчанию. Компания также имеет исправление, которое может восстановить файлы людей в некоторых случаях. Хотя эта проблема не является широко распространенной, она является серьезной проблемой для пострадавших.

Проблема с удалением данных появилась в обновлении Windows 10 KB4532693, которое было выпущено 11 февраля. Люди на форуме Microsoft Answers осветили проблему.

Теперь сотрудники Microsoft поделились более подробной информацией и потенциальным исправлением. Windows Latest узнал, что Microsoft работает над решением этой проблемы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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