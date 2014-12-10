Microsoft переработала опыт первой настройки в Windows 10X
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:46
- Просмотров: 265
Компания Microsoft переработала опыт первой настройки в Windows 10X, который должен быть в каждом устройстве с Windows 10 при первом включении. Опыт первой настройки в Windows 10 не так уж и нравится, в основном из-за его не вдохновляющего пользовательского интерфейса и включения голосового помощника, который многим кажется раздражающим и ненужным.
В Windows 10X все это меняется. Microsoft вырвала голосовой помощник из процесса настройки. Это ранняя сборка, поэтому он может вернуться для тех, кому нужна визуальная помощь, но опыт настройки с использованием голосового помощника больше не является основным. Вместо этого мы возвращаемся к обычному опыту настройки.
Это означает, что пользователю не нужно ждать, пока голосовой помощник закончит говорить, прежде чем он сможет что-либо сделать. Пользовательский интерфейс всплывает, и пользователь может читать и щелкать в свое удовольствие. Если говорить про пользовательский интерфейс, то Microsoft заменила сине-серую эстетику чем-то более современным. Пользовательский интерфейс теперь помещен в окно, расположенное над размытым фоном.
Само окно белого цвета, с красочными анимациями слева и настройками справа. Поскольку Windows 10X — это ОС, работающая на двух экранах, этот пользовательский интерфейс распространяется на оба дисплея. Он также отлично смотрится на одноэкранном устройстве. В правом нижнем углу находится Центр уведомлений, который дает вам быстрый доступ к регуляторам громкости и настройкам языка ввода.
В процессе настройки Windows 10X пока нет новых параметров настройки для пользователей. Помимо нового пользовательского интерфейса, все представленные настройки выглядят так же, как и в Windows 10 сегодня. Опять же, это ранняя сборка, поэтому всё может измениться до Windows 10X RTM.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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