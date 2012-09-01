Инсайдеры обычной Windows 10 получили иконки приложений от Windows 10X
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:10
- Просмотров: 381
Еще в декабре Microsoft анонсировала современные иконки для устройств c Windows 10. Новые иконки предназначались для приложений «Почта и Календарь», «Калькулятор», «Фотографии» и многих других. Компания не объявила, когда выпустит иконки для пользователей Windows 10, но инсайдеры Windows начали видеть новые иконки в прошлом месяце.
Начиная с сегодняшнего дня, Microsoft развёртывает иконки для всех инсайдеров кольца Fast. Новые иконки будут видны в меню Пуск, панели задач и заставке Windows 10. В настоящее время Microsoft развёртывает иконки для приложений «Почта и Календарь», «Калькулятор», «Музыка Groove», «Кино и ТВ», «Будильники и часы» и «Диктофон».
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
aggiornamentilumia.it
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