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Список изменений сборки Microsoft Edge Canary Build 82.0.431.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:40
  • Просмотров: 110

Список изменений сборки Microsoft Edge Canary Build 82.0.431.0

Пользователь под ником «HotCakeX» опубликовал полный список изменений сборки Microsoft Edge Canary Build 82.0.431.0.

Вот список удалённых функций:

1. Удалён флаг экспериментов с Developer Tools. Включает эксперименты с Developer Tools. Используйте панель «Настройки» в Developer Tools для переключения отдельных экспериментов. – Mac, Windows #enable-devtools-experiments.
2. Функциональность PDF Inking по-прежнему удалена.

Вот список новых функций/изменений:

1. Новая опция настройки для панели инструментов Edge:



2. Новая кнопка «Поделиться» на панели инструментов:





3. Настройки загрузки перенесены:



4. Улучшения дизайна в менеджере избранного Edge:



Ранее они были разбросаны здесь:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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