Список изменений сборки Microsoft Edge Canary Build 82.0.431.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:40
- Просмотров: 110
Пользователь под ником «HotCakeX» опубликовал полный список изменений сборки Microsoft Edge Canary Build 82.0.431.0.
Вот список удалённых функций:
1. Удалён флаг экспериментов с Developer Tools. Включает эксперименты с Developer Tools. Используйте панель «Настройки» в Developer Tools для переключения отдельных экспериментов. – Mac, Windows #enable-devtools-experiments.
2. Функциональность PDF Inking по-прежнему удалена.
Вот список новых функций/изменений:
1. Новая опция настройки для панели инструментов Edge:
2. Новая кнопка «Поделиться» на панели инструментов:
3. Настройки загрузки перенесены:
4. Улучшения дизайна в менеджере избранного Edge:
Ранее они были разбросаны здесь:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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