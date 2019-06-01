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Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:55
  • Просмотров: 132


Компания Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81.

Это обновление содержит множество улучшений и изменений, которые были опубликованы в каналах Canary и Dev за последние несколько недель. Эти изменения включают поддержку локализации DevTools и новые параметры настройки страницы новой вкладки. Microsoft также рада объявить об упрощенных конфигурационных профилях для Jamf Pro на macOS для администраторов Mac.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
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