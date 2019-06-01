Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:55
- Просмотров: 132
Компания Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81.
Это обновление содержит множество улучшений и изменений, которые были опубликованы в каналах Canary и Dev за последние несколько недель. Эти изменения включают поддержку локализации DevTools и новые параметры настройки страницы новой вкладки. Microsoft также рада объявить об упрощенных конфигурационных профилях для Jamf Pro на macOS для администраторов Mac.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
microsoftedgeinsider.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 56
Пользователей: 5
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Maric DavidFlozy Илья Toukachik Cedrickkeync
Пользователей: 5
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+6Новостей: 11427
+1Комментариев: 39409
+47Пользователей: 9938