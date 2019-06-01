Компания Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81.Это обновление содержит множество улучшений и изменений, которые были опубликованы в каналах Canary и Dev за последние несколько недель. Эти изменения включают поддержку локализации DevTools и новые параметры настройки страницы новой вкладки. Microsoft также рада объявить об упрощенных конфигурационных профилях для Jamf Pro на macOS для администраторов Mac.