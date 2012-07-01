Microsoft улучшит процесс публикации драйверов через Центр обновления Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:36
- Просмотров: 163
Публикация драйверов может быть сложной. Необязательные драйвера имеют различные методы приобретения, что создает путаницу. Начиная с этого момента, Microsoft вносит изменения, чтобы немного упростить процесс. Все партнеры теперь смогут публиковать драйвера в автоматическом режиме! Это дает доступ к сборке драйвера и постепенному развертыванию. Это позволит Microsoft и партнерам предпринимать корректирующие действия при выявлении проблем с драйверами.
Microsoft называет эту новую стратегию публикации «Ручные драйвера». Ниже компания разбила изменения, которые вы увидите как в Windows 10, так и в Hardware Dev Center.
Windows 10
Microsoft адоптировала UX на странице «Необязательные обновления». Новая область страницы «Необязательные обновления» позволит командам поддержки легко направлять пользователей к нужному драйверу. Эта функция будет доступна в Windows 10 версии 20H1 и выше.
Hardware Dev Center
Что касается публикации, Hardware Dev Center (HDC) внес несколько изменений для оптимизации усилий:
1. Открытие пути автоматической публикации для всех производителей драйверов – позволяет всей экосистеме извлечь выгоду из процессов качества и надежности Microsoft.
2. Создание нового набора Hardware API (v2) с меткой автоматической доставки по умолчанию. Старый Hardware API (V1) будет объявлен устаревшим в конце апреля 2020 года, чтобы предоставить партнерам плавный переход к новой версии. Чтобы узнать больше об изменениях и устаревании Hardware API v1, обратитесь к этой статье блога: https://techcommunity.microsoft.com/t5/hardware-dev-center/hdc-rest-api-v2-0/ba-p/1180500.
3. Разрешение предлагать автоматические драйвера клиентам Windows 10 во время регулирования через новый Windows Update UX, что позволяет группам поддержки быстро решать проблемы с драйверами в полевых условиях, не дожидаясь полного релиза.
4. Изменение метки доставки по умолчанию для веб-UX на «Автоматическая». Опция «Автоматическая» доставка будет публиковать драйвер как критический (CU), так и динамический (DU).
5. Опция «Ручная» доставка требует, чтобы издатель специально выбрал ее и объяснил обоснование выбора для бизнеса. Драйвера, отправленные по пути «Ручная», будут предлагаться соответствующим компьютерам через новый Windows Update UX.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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