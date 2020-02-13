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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.425.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:04
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.425.3

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.425.3. Как и ожидалось на прошлой неделе, это первая сборка для основной версии 82. Поскольку это первая сборка канала Dev в новой версии, у компании не так много нового, о котором можно поговорить, хотя у компании есть еще одна возможность поговорить с вами на следующей неделе. См. https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/edge-engineers-available-to-talk-with-you-on-feb-27th-11-00-a-m/m-p/1187699 для получения подробной информации!

Кроме того, компания сделала несколько новых постов блоге о некоторых улучшениях производительности, над которыми Microsoft работала: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/02/13/performance-optimizations-edge-81/, и некоторые улучшения управляемости Mac, которые компания вносит: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/02/20/edge-profiles-jamf-applications-custom-settings/. Также один из инженеров сделал подробный пост о том, как работает возможность выбора профиля по умолчанию для открытия ссылок в работе: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/select-a-default-profile-to-open-external-links-in/m-p/1174768. И, как заметили некоторые пользователи, Microsoft начала развертывать синхронизацию расширений в Canary, так что ищите это в ближайшее время в Dev! Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена политика управления, позволяющая удалять данные просмотра из Edge Legacy, когда они заменяются установкой канала Stable Edge;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой импорт избранного из другого браузера иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой импорт настроек из других браузеров иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента в коллекцию через контекстное меню иногда приводило к сбою;
• Исправлен сбой при использовании коллекций;
• Исправлен сбой браузера при закрытии окна для пользователей коллекций;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой при закрытии окна на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой печать PDF-файла иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, при которой попытка входа на веб-страницу, использующую диалоговое окно входа в Windows, иногда приводила к сбою браузера;
• Устранена проблема, при которой удаление предложений автозаполнения формы иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, при которой пользователи, вошедшие в браузер с рабочей или школьной учетной записью, могли видеть, что синхронизация переставала работать;
• Исправлена проблема, из-за которой удаленные коллекции и удаленные элементы в коллекции иногда появлялись снова, когда включена синхронизация коллекций;
• Исправлена проблема, при которой удаление коллекции иногда приводило к сбою панели «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось импортировать определенные данные из других браузеров, таких как Chrome;
• Исправлена утечка памяти при просмотре многих коллекций;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой локальные рабочие или школьные профили (профили с форматом DOMAIN\NAME вместо формата NAME@COMPANY.COM) нельзя было удалить. Обратите внимание, что у компании также есть дополнительные изменения, чтобы прекратить создание этих типов профилей по умолчанию. См. https://techcommunity.microsoft.com/t5/enterprise/updates-to-auto-sign-in-with-on-prem-active-directory-accounts/m-p/1185301 для получения дополнительной информации;
• Исправлена проблема, из-за которой прокрутка на трекпаде с помощью жеста двумя пальцами иногда приводила к тому, что веб-страницы сразу переходили вверх или вниз на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема, при которой попытка установить веб-сайт в качестве приложения или закрепить его на панели задач иногда завершалась неудачей, поскольку пользовательский интерфейс для завершения действия никогда не появлялся;
• Исправлена проблема, из-за которой история адресной строки иногда не удалялась должным образом, когда браузер был настроен на удаление данных просмотра при закрытии;
• Исправлена проблема, при которой включение Tracking Prevention предотвращало вход на определенные веб-сайты;
• Исправлена проблема, из-за которой видео, использующее Dolby Vision, иногда мигало или заикалось;
• Исправлена проблема, из-за которой воспроизведение видео на некоторых веб-сайтах, таких как Apple TV, иногда фризило;
• Улучшена производительность воспроизведения определенных видео с защитой DRM на устройствах ARM64;
• Исправлена проблема на Mac, когда расширения, использующие нативный обмен сообщениями, не работали должным образом;
• Исправлена проблема на Mac, когда сенсорная панель иногда не отвечала на запросы при воспроизведении полноэкранного видео;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании вкладок режима IE в нескольких окнах диалоговые окна иногда появлялись поверх неправильного окна;
• Исправлена проблема, из-за которой уведомление об обновлении в меню «...» не отображалось при ожидающем обновлении Edge;
• Исправлена проблема, при которой редактирование коллекции в одном окне иногда не приводило к обновлению коллекции в других открытых окнах;
• Исправлена проблема, из-за которой изменение параметра не обновляло пользовательский интерфейс настроек, даже если параметр был успешно изменен;
• Изменила оценка microsoft-edge: protocol, чтобы лучше соответствовать поведению Edge Legacy, не декодируя URL-адреса перед переходом по ним;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы попытаться найти решение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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