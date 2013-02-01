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Microsoft выпустит улучшенную версию обновления KB4524244

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:09
  • Просмотров: 72


На странице обновления говорится, что Microsoft работает над улучшенной версией обновления KB4524244, которое вызвало большое количество проблем у пользователей.

Вот комментарий Microsoft:

Мы работаем над улучшенной версией этого обновления в сотрудничестве с нашими партнерами и выпустим его в будущем обновлении.


Microsoft также признала следующие проблемы:

• Функция «Сбросить этот ПК» может не работать;
• Могут возникнуть проблемы с обновлением KB4524244;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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