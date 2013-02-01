Microsoft выпустит улучшенную версию обновления KB4524244

Мы работаем над улучшенной версией этого обновления в сотрудничестве с нашими партнерами и выпустим его в будущем обновлении.

На странице обновления говорится, что Microsoft работает над улучшенной версией обновления KB4524244, которое вызвало большое количество проблем у пользователей.Вот комментарий Microsoft:Microsoft также признала следующие проблемы:• Функция «Сбросить этот ПК» может не работать;• Могут возникнуть проблемы с обновлением KB4524244;Узнать другие подробности можно здесь