Microsoft выпустит улучшенную версию обновления KB4524244
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:09
- Просмотров: 72
На странице обновления говорится, что Microsoft работает над улучшенной версией обновления KB4524244, которое вызвало большое количество проблем у пользователей.
Вот комментарий Microsoft:
Мы работаем над улучшенной версией этого обновления в сотрудничестве с нашими партнерами и выпустим его в будущем обновлении.
Microsoft также признала следующие проблемы:
• Функция «Сбросить этот ПК» может не работать;
• Могут возникнуть проблемы с обновлением KB4524244;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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