Microsoft Edge получил уведомление «Доступно обновление»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:31
- Просмотров: 143
Microsoft Edge на Chromium получил уведомление «Доступно обновление» в меню «…», чтобы информировать пользователя о необходимости предпринять соответствующее действие.
Данное уведомление об обновлении относится к Edge Dev, где Microsoft выпустила сборку 82.0.425.3 с улучшениями и исправлениями ошибок. Microsoft также обновила Edge Beta до 81.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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