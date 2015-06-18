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Microsoft Edge получил уведомление «Доступно обновление»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:31
  • Просмотров: 143


Microsoft Edge на Chromium получил уведомление «Доступно обновление» в меню «…», чтобы информировать пользователя о необходимости предпринять соответствующее действие.

Microsoft Edge получил уведомление «Доступно обновление»


Данное уведомление об обновлении относится к Edge Dev, где Microsoft выпустила сборку 82.0.425.3 с улучшениями и исправлениями ошибок. Microsoft также обновила Edge Beta до 81.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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