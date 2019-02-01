Microsoft улучшит опыт Surface Pen для Microsoft Edge на Chromium
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:00
- Просмотров: 92
Коммит на Chromium Gerrit предполагает, что Microsoft улучшит опыт Surface Pen для Microsoft Edge на Chromium.
Похоже, что Edge может быть лучшим браузером для пользователей Windows, предоставляя лучшие технологии Google и Microsoft для пользователей Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewincentral.com
thewincentral.com
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