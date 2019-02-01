Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft улучшит опыт Surface Pen для Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:00
  • Просмотров: 92


Коммит на Chromium Gerrit предполагает, что Microsoft улучшит опыт Surface Pen для Microsoft Edge на Chromium.



Похоже, что Edge может быть лучшим браузером для пользователей Windows, предоставляя лучшие технологии Google и Microsoft для пользователей Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewincentral.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Microsoft добавила новую анимацию в Chromium

Microsoft добавила новую анимацию в Chromium

Microsoft Edge на Chromium получит функцию классической версии Edge

Microsoft Edge на Chromium получит функцию классической версии Edge

Microsoft улучшит режим InPrivate в Edge и Chrome

Microsoft улучшит режим InPrivate в Edge и Chrome

Microsoft продолжает активно участвовать в сообществе Chromium

Microsoft продолжает активно участвовать в сообществе Chromium




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 2
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Cedrickkeync DavidFlozy
+4  
Новостей: 11435
+0  
Комментариев: 39410
+0  
Пользователей: 9982