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Microsoft Edge на Chromium получил функцию Google Chrome

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:35
  • Просмотров: 166


Функция «Предложить похожие сайты, когда сайт не может быть найден» теперь включена по умолчанию в Microsoft Edge Dev и Canary.





Обратите внимание, что новый Edge отправляет адрес сайта в Microsoft/Bing, чтобы найти и отобразить правильный сайт в браузере пользователя.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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