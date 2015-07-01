Microsoft Edge на Chromium получил функцию Google Chrome
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:35
- Просмотров: 166
Функция «Предложить похожие сайты, когда сайт не может быть найден» теперь включена по умолчанию в Microsoft Edge Dev и Canary.
Обратите внимание, что новый Edge отправляет адрес сайта в Microsoft/Bing, чтобы найти и отобразить правильный сайт в браузере пользователя.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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