AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:56
- Просмотров: 113
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 52.6% ПК, а Windows 10 O18U – на 16.4% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 22.6% и 1.7%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+10Новостей: 11443
+1Комментариев: 39411
+0Пользователей: 9982