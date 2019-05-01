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AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:56
  • Просмотров: 113

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 52.6% ПК, а Windows 10 O18U – на 16.4% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 22.6% и 1.7%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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