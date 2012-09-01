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Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:41
  • Просмотров: 128


На прошлой неделе инсайдеры кольца Fast начали получать новые иконки для приложений Windows 10. Иконки основаны на Fluent Design System, аналогично новым иконкам Office, выпущенным в прошлом году.

Пользователи стали замечать, что некоторые из этих иконок развёртываются для обычных пользователей. В частности, похоже, что обновлён пакет приложений «Почта и Календарь». Предполагается, что другие приложения получат новые иконки в ближайшее время.
Илья Источник:
neowin.net
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