Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:41
- Просмотров: 128
На прошлой неделе инсайдеры кольца Fast начали получать новые иконки для приложений Windows 10. Иконки основаны на Fluent Design System, аналогично новым иконкам Office, выпущенным в прошлом году.
Пользователи стали замечать, что некоторые из этих иконок развёртываются для обычных пользователей. В частности, похоже, что обновлён пакет приложений «Почта и Календарь». Предполагается, что другие приложения получат новые иконки в ближайшее время.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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