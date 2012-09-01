Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

На прошлой неделе инсайдеры кольца Fast начали получать новые иконки для приложений Windows 10. Иконки основаны на Fluent Design System, аналогично новым иконкам Office, выпущенным в прошлом году.Пользователи стали замечать, что некоторые из этих иконок развёртываются для обычных пользователей. В частности, похоже, что обновлён пакет приложений «Почта и Календарь». Предполагается, что другие приложения получат новые иконки в ближайшее время.