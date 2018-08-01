Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 19041
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:29
- Просмотров: 277
Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 19041.
Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19041 здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 1
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Cedrickkeync
Пользователей: 1
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+10Новостей: 11453
+4Комментариев: 39415
+0Пользователей: 9982