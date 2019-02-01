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Microsoft выпустила обновления для Windows 10 Version 1809, 1803, 1709 и 1607

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:24
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Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 10 Version 1809, 1803, 1709 и 1607.

Вот список исправлений сборки 17763.1075:

• Исправлена проблема, из-за которой приложение голосовой платформы не открывалось в течение нескольких минут в среде с высоким уровнем шума;
• Улучшает точность проверки подлинности лица Windows Hello;
• Улучшает устойчивость Urlmon при получении некорректной Content-Length для ответа PeerDist;
• Исправлена проблема, которая могла помешать загрузке содержимого ActiveX;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что браузеры Microsoft обходили прокси-серверы;
• Улучшает производительность батареи в режиме Modern Standby;
• Исправлена проблема, которая приводила к тому, что драйвер координатора зависимости питания (PDC) разряжал батарею в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователю обновлять или удалять некоторые приложения Universal Windows Platforms (UWP) в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбоям при попытке сделать снимок окна с помощью API PrintWindow;
• Исправлена проблема, которая добавляла нежелательную раскладку клавиатуры по умолчанию после обновления или миграции, даже если вы уже удалили ее;
• Исправлена проблема, которая не возвращала результаты поиска в поле поиска меню Пуск для пользователей, не имеющих локального профиля;
• Исправлена проблема, из-за которой процесс установки останавливался при установке Windows на гостевой компьютер VMware, к которому подключен концентратор USB 3.0;
• Исправлена проблема, из-за которой при повторном запуске рабочих процессов PowerShell могли возникать ошибки компиляции для длительных сессий;
• Улучшает масштабируемость Event Forwarding для обеспечения безопасности потоков и увеличения ресурсов;
• Исправлена проблема в средстве устранения неполадок активации Windows, которое не позволяет пользователям повторно активировать свою копию Windows с помощью ключа продукта, хранящегося в их Managed Service Account (MSA);
• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке «неизвестное имя пользователя или неверный пароль» при попытке входа в систему. Это происходило в среде с контроллером домена Windows Server 2003 и Windows Server 2016 или более поздней версии DC;
• Исправлена проблема со сценариями входа в систему, которые не запускались при входе или выходе пользователя;
• Исправлена проблема, которая продолжала собирать данные IsTouchCapable и GetSystemSku, когда их больше не нужно собирать;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что серверы Direct Access использовали большой объем памяти пула non-paged (pooltag: NDnd);
• Исправлена проблема, при которой служба WinHTTP AutoProxy не соответствовала значению, установленному для максимального Time To Live (TTL) в файле Proxy Auto-Configuration (PAC). Это предотвращало динамическое обновление кэшированного файла;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не могли печатать на сетевых принтерах;
• Исправлена проблема, из-за которой при нажатии кнопки «Печать» в службе отчетов SQL выбиралось неправильное имя принтера;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что принтер был скрытым устройством в диспетчере устройств после перезагрузки;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Background Intelligent Transfer Service (BITS) загружать файлы; ошибка «0x80190191»;
• Исправлена проблема, из-за которой брандмауэр Windows отбрасывал сетевой трафик из современных приложений, таких как Microsoft Edge, при подключении к корпоративной сети с помощью Virtual Private Network (VPN);
• Исправлена проблема, которая приводила к утечке политик Host Networking Service (HNS) PortMapping при восстановлении узла контейнера после перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые системы переставали отвечать на запросы при работе со встроенными устройствами хранения MultiMediaCard (eMMC);
• Исправлена проблема, которая возникала при попытке входа в Windows в режиме восстановления. Появлялась ошибка «Нет доступных учетных записей администратора на этом компьютере»;
• Исправлена проблема, которая не позволяла удалить некоторых локальных пользователей из локальных встроенных групп. Например, вы не могли удалить «Гость» из локальной группы «Гости»;
• Исправлена проблема, из-за которой Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) переставала работать и инициировала перезагрузку системы. Эта проблема возникала, когда неверные данные перезагрузки отправлялись с некритическим элементом управления поиском по страницам;
• Исправлена проблема с Open Database Connectivity (ODBC), которая вызывала бесконечный цикл в логике повторных попыток при наличии нескольких потерянных соединений в пуле соединений;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою запросов к большим ключам в Ntds.dit с ошибкой «MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES». Эта проблема могла привести к тому, что пользователи видели ограниченную доступность комнаты собраний, поскольку Exchange Messaging Application Programming Interface (MAPI) не мог выделить дополнительную память для запросов на собрания;
• Исправлена проблема, которая периодически генерировала Online Certificate Status Protocol (OSCP) Responder audit events (5125), чтобы указать, что запрос был отправлен в OCSP Responder Service. Тем не менее, не было ссылки на серийный номер или доменное имя (DN) отправителя запроса;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Server Message Block (SMB) Multichannel работать в сети кластера, имеющей адреса Local-Link IPv6;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою операций инвентаризации Storage Migration Service на исходном компьютере Windows Server 2003 в кластерных средах;
• Исправлена проблема, из-за которой отмена задания дедупликации (dedup) для восстановления точек доступа не позволяла другим командам дедупликации PowerShell отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою упорядочивания окон после отображения всплывающих подсказок в окне RemoteApp;
• Исправлена проблема, из-за которой в Remote Desktop (RD) Licensing Diagnoser отображалась неверная версия Remote Desktop Session Host (RDSH) и Remote Desktop Licensing Server (RDLS);
• Исправлена проблема с проверкой сертификатов, которая приводила к сбою режима Internet Explorer в Microsoft Edge;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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