Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.432.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:10
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.432.3.
Добавлены функции:
• Добавлена возможность поставить кнопку «Поделиться» рядом с адресной строкой;
• Добавлена политика управления для отключения кнопки «Поделиться»;
• Добавлена возможность скрыть кнопку «Домой», нажав на нее правой кнопкой мыши;
• Добавлена поддержка Windows Information Protection;
• Добавлена политика управления для управления автоматическим созданием локальных рабочих или школьных профилей (профили с форматом DOMAIN\NAME вместо формата NAME@COMPANY.COM);
• Добавлена дополнительная безопасность на странице «Настройки платежной информации», требуя пароль уровня ОС для редактирования или удаления карт;
• Добавлена поддержка синхронизации параметра «Разрешить расширения из других магазинов» с другими устройствами;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на избранное на странице управления избранным иногда приводило к сбою;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы, отображающие диалоги jаvascript, иногда приводили к сбою;
• Исправлена проблема, из-за которой заполнение форм на веб-страницах в окне InPrivate иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой редактирование коллекции при включенной синхронизации коллекций иногда приводило к сбою браузера;
• Улучшена надежность установки Edge для уменьшения ошибок «side by side configuration is correct» после установки обновления;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в Immersive Reader иногда приводил к сбою вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке распечатать PDF-файл иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой импорт расширений из другого браузера иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки для изменения стиля текста в заметке в коллекции приводило к сбою панели коллекций;
• Исправлена проблема, из-за которой коллекции не синхронизировались должным образом;
Изменено поведение:
• Остановлено автоматическое создание локальных рабочих или школьных профилей (профили с форматом DOMAIN\NAME вместо формата NAME@COMPANY.COM), так как синхронизация не работает с этими типами профилей. Как упоминалось на прошлой неделе, смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/enterprise/updates-to-auto-sign-in-with-on-prem-active-directory-accounts/m-p/1185301 для получения дополнительной информации;
• Изменен цвет текста на неактивных вкладках, чтобы сделать его более читабельным;
• Исправлена проблема, из-за которой включение синхронизации коллекций иногда изменяло заголовок синхронизированных коллекций на «Синхронизация…»;
• Исправлена проблема, из-за которой видео на некоторых веб-сайтах, таких как Twitter, не воспроизводилось должным образом, а отображало ошибку;
• Исправлена проблема, из-за которой поворот PDF-файла после нанесения на него чернил иногда искажал рисунок;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Поделиться» не отключалась на страницах, недоступных для общего доступа;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Коллекции» не удалялась из адресной строки, когда коллекции отключены с помощью политики управления;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы, заблокированные для загрузки из-за проблем безопасности, повреждали пользовательский интерфейс на полке «Загрузки»;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось закрепить сайт, открытый в данный момент на вкладке режима IE.
• Исправлена проблема, из-за которой параметр «Предлагать сохранение паролей» не синхронизировался со всеми каналами Edge;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы попытаться найти решение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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