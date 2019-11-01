Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 19041.84 для WSUS
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:29
- Просмотров: 204
Компания Microsoft выпустила 20H1 Build 19041.84 через WSUS, в котором содержатся последние исправления безопасности для организаций, которые готовятся к выпуску Windows 10 версии 2004 в своих организациях. Этот релиз заменит существующий контент в предварительной версии Windows, если вы уже добавили его в свой каталог. Пожалуйста, посетите оригинальный анонс на Tech Community, чтобы получить дополнительную информацию по поводу поддержки WSUS.
Эта сборка содержит все обновленные функции, исправления и обновления безопасности, ранее анонсированные в 20H1. Страница Windows Insider Docs содержит дополнительную информацию об изменениях, внесенных до этого момента, и включает полный список функций, доступных в 20H1.
Если вам или вашей организации нужна помощь в установке предварительных сборок из WSUS, эти инструкции помогут вам начать работу.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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