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Microsoft Edge на Chromium защищает пользователей от вредоносных расширений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:12
  • Просмотров: 126


Разработчик Microsoft Edge подтвердил, что пользователям Edge не нужно беспокоиться о предупреждении Google. В своем твите он подтвердил, что Edge запрашивает обновления в хранилищах расширений каждые 2-4 часа, а обновления угроз - каждые 30 минут. Он также поделился скриншотом Fiddler Web Debugger, показывающим процесс в действии.



Напомню, что Google рекомендовала пользователям Microsoft Edge переключиться на Chrome, если они хотят «безопасно использовать расширения».
Илья Источник:
twitter.com/ericlaw
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