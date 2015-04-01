Microsoft Edge на Chromium защищает пользователей от вредоносных расширений

[Alt Text: Fiddler Web Debugger screenshot showing msedge.exe querying extension stores for updates every 2-4 hours and querying for updates to /extensionrevocation/v1/threatupdates every 30 minutes.] — Eric Lawrence ???? (@ericlaw) February 23, 2020

Разработчик Microsoft Edge подтвердил, что пользователям Edge не нужно беспокоиться о предупреждении Google. В своем твите он подтвердил, что Edge запрашивает обновления в хранилищах расширений каждые 2-4 часа, а обновления угроз - каждые 30 минут. Он также поделился скриншотом Fiddler Web Debugger, показывающим процесс в действии.Напомню, что Google рекомендовала пользователям Microsoft Edge переключиться на Chrome, если они хотят «безопасно использовать расширения».