Защита пользователей от потенциально нежелательных приложений в Microsoft Edge
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:11
- Просмотров: 137
Отзывы клиентов говорят, что, когда пользователи ищут бесплатные версии программного обеспечения, они часто находят приложения с плохой репутацией, которые устанавливаются на машину одновременно. Этот шаблон указывает, что пользователь загрузил приложение, которое показывает предложения (или пакеты) для потенциально нежелательных приложений (PUA).
Потенциально нежелательные приложения могут сделать пользователя менее продуктивным, сделать его менее производительным и привести к ухудшению работы Windows. Примеры PUA включают в себя программное обеспечение, которое создает дополнительные рекламные объявления, приложения для майнинга криптовалюты, приложения, которые показывают предложения для другого программного обеспечения и приложения, которые AV-индустрия считает плохой репутацией.
В новом Microsoft Edge (начиная с 80.0.338.0) Microsoft представила новую функцию для предотвращения загрузок, которые могут содержать потенциально нежелательные приложения (PUA), путем блокирования загрузки этих приложений. Эта функция по умолчанию отключена, но ее можно включить в три простых шага:
1. Нажмите «...» (Параметры и прочее)> Параметры.
2. Выберите «Конфиденциальность и службы».
3. Прокрутите вниз до «Службы», а затем включите «Блокировать потенциально нежелательные приложения».
Вот что пользователи увидят, когда загрузка будет заблокирована функцией (Примечание: блокировка PUA требует включения Microsoft Defender SmartScreen):
Чтобы узнать больше о том, что Microsoft определяет как PUA, см. критерии в документации компании.
Если приложение было неправильно помечено как PUA, пользователи могут сохранить его, нажав «...» в нижней панели, выбрав «Сохранить», а затем выбрав «Сохранить в любом случае» в появившемся диалоговом окне.
Из edge://downloads/, пользователи также могут выбрать ссылку «Сообщить об этом приложении как о заслуживающем доверия», которая направит их на сайт обратной связи компании. Там пользователи могут сообщить компании, что они считают приложение ошибочно помеченным как PUA.
Если вы являетесь владельцем данного сайта или приложения, то можете сообщить компании об этом здесь. Ваша обратная связь будет рассмотрена командой, чтобы определить соответствующие последующие действия.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
Компания Microsoft объяснила процесс минимизации ложных срабатываний для поставщиков программного обеспечения
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 2
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Rambler Mail Ru
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Rambler Mail Ru
+10Новостей: 11464
+0Комментариев: 39415
+0Пользователей: 9982