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Microsoft выпустила сборку Windows 10 20H1 Build 19041.113 для инсайдеров кольца Slow

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:51
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 20H1 Build 19041.113 (KB4540409) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:

• Исправлена проблема, которая могла блокировать воспроизведение видео с цифровым управлением правами (DRM) в приложениях, которые зависят от Windows 8.0 или более поздней версии PlayReady Store Framework для защиты контента;
• Microsoft обновила дату авторских прав для Windows 10 версии 2004 до 2020 года;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка блокнота появлялась в меню Пуск после удаления версии блокнота Feature-on-Demand (FOD);
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые системы переставали отвечать на запросы при входе в систему, поскольку несколько фоновых служб размещались в одном и том же процессе узла службы;
• Исправлена проблема с приложением «Ваш телефон», которая могла привести к тайм-ауту копирования больших файлов ПК (например, изображений) на определенные модели телефонов;
• Исправлена проблема с сотовыми данными для некоторых мобильных операторов, которая могла препятствовать подключению к Microsoft Surface Pro X;
• Исправлена проблема, из-за которой новая иконка Microsoft Edge не прикреплялась к панели задач после того, как пользователь установил новый Microsoft Edge и создал новый профиль пользователя на устройстве;
• Исправлена проблема, которая не позволяла некоторым пользователям выходить из системы, поскольку сессия пользователя переставала отвечать на запросы;

Известные проблемы

• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
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