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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.693 и 18362.693

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:30
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.693 и 18362.693.

Вот список исправлений:

• Исправлена проблема, из-за которой приложение голосовой платформы не открывалось в течение нескольких минут в среде с высоким уровнем шума;
• Исправлена проблема, которая снижала качество изображения в домашней среде Windows Mixed Reality (WMR);
• Улучшает отказоустойчивость Urlmon при получении некорректной Content-Length для ответа PeerDist;
• Исправлена проблема с отображением PeerDist-кодированного содержимого в Internet Explorer и Microsoft Edge;
• Исправлена проблема, которая могла помешать загрузке содержимого ActiveX;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что браузеры Microsoft обходили прокси-серверы;
• Улучшает производительность батареи в режиме Modern Standby;
• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию приложений Centennial в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, из-за которой функция OpenFile () в библиотеке KernelBase.dll не могла обрабатывать пути к файлам длиннее 128 символов;
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователю обновлять или удалять некоторые приложения Universal Windows Platforms (UWP) в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, из-за которой диктор Microsoft переставал работать, если пользовательская сессия длилась более 30 минут;
• Исправлена проблема, которая добавляла нежелательную раскладку клавиатуры по умолчанию после обновления или миграции, даже если вы уже удалили ее;
• Исправлена проблема с редактированием свойств .mov-файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой периодически переставала работать служба usbvideo.sys, когда устройство выходило из режима ожидания или сна после использования приложения «Камера» или Windows Hello;
• Исправлена проблема, которая могла помешать вступлению в силу групповой политики «Разрешить удаление языковых функций при удалении языка»;
• Исправлена проблема, из-за которой окно поиска Windows не отображалось полностью в отведенном для этого месте;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский словарь Input Method Editor (IME) не использовался при использовании перенаправления папок с профилями пользователей;
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать отображению результатов в окне Windows Search;
• Исправлена проблема, из-за которой процесс установки переставал отвечать на запросы при установке Windows на гостевой машине VMware, к которой подключен концентратор USB 3.0;
• Исправлена проблема с режимом Windows Autopilot self-deploying и glove deployment;
• Исправлена проблема, из-за которой при повторном запуске рабочих процессов PowerShell могли возникать ошибки компиляции для длинных сессий;
• Улучшает масштабируемость Event Forwarding для обеспечения безопасности потоков и увеличения ресурсов;
• Исправлена проблема в средстве устранения неполадок активации Windows, которое не позволяет пользователям повторно активировать свою копию Windows с помощью ключа продукта, хранящегося в их Managed Service Account (MSA);
• Исправлена проблема, которая препятствовала установке некоторых приложений, которые развертываются с помощью установщика Microsoft (MSI), используя платформу Mobile Device Management (MDM). Эта проблема возникала из-за отсутствия свойства в метаданных MSI;
• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке «неизвестное имя пользователя или неверный пароль» при попытке входа в систему. Это происходило в среде с контроллером домена Windows Server 2003 (DC) и Windows Server 2016 или более поздней версии DC;
• Исправлена проблема со сценариями входа в систему, которые не запускались при входе или выходе пользователя;
• Исправлена проблема, которая продолжала собирать данные IsTouchCapable и GetSystemSku, когда их больше не нужно собирать;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые присоединенные системы Azure Active Directory (AAD), которые были обновлены до Windows 10 версии 1903, ошибочно снова присоединялись к домену AAD;
• Исправлена проблема, при которой служба WinHTTP AutoProxy не соответствовала значению, установленному для максимального Time To Live (TTL) в файле Proxy Auto-Configuration (PAC). Это предотвращало динамическое обновление кэшированного файла;
• Исправлена проблема, из-за которой при нажатии кнопки «Печать» в службе отчетов SQL выбиралось неправильное имя принтера;
• Исправлена проблема, которая не позволяла правильно отображать пользовательский интерфейс настроек принтера;
• Исправлена проблема в Network Profile Service, которая могла привести к тому, что компьютер переставал отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не могли печатать на сетевых принтерах;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что принтер был скрытым устройством в диспетчере устройств после перезагрузки;
• Исправлена проблема, которая приводила к утечке политик Host Networking Service (HNS) PortMapping при восстановлении узла контейнера после перезагрузки;
• Исправлена проблема остановки (0x000000CA), которая возникала при монтировании тома Resilient File System (ReFS) без физического устройства. Это могло произойти в некоторых сценариях резервного копирования;
• Исправлена проблема с Open Database Connectivity (ODBC), которая вызывала бесконечный цикл в логике повторных попыток при наличии нескольких потерянных соединений в пуле соединений;
• Исправлена проблема, из-за которой Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) переставала работать и инициировала перезагрузку системы. Эта проблема возникала, когда неверные данные перезагрузки отправлялись с некритическим элементом управления поиском по страницам;
• Исправлена проблема, которая периодически генерировала событие 5125 аудита Online Certificate Status Protocol (OSCP) Responder, чтобы указать, что запрос был отправлен в OCSP Responder Service. Тем не менее, нет ссылки на серийный номер или доменное имя (DN) отправителя запроса;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою запросов к большим ключам в Ntds.dit с ошибкой «MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES». Эта проблема могла привести к тому, что пользователи видели ограниченную доступность комнаты собраний, поскольку Exchange Messaging Application Programming Interface (MAPI) не мог выделить дополнительную память для запросов на собрания;
• Исправлена проблема, которая приводила к повреждению файла журнала, когда том хранилища заполнен и данные все еще записывались в базу данных Extensible Storage Engine Technology (ESENT);
• Исправлена проблема, из-за которой _NFS4SRV_FILE_CACHE_ENTRY и DirectoryCacheLock переставали отвечать на запросы и приводили к ошибке 9E;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Server Message Block (SMB) Multichannel работать в сети кластера, имеющей адреса IPv6 Local-Link;
• Исправлена проблема с синхронизацией, которая могла привести к ошибке остановки 0x27 в mrxsmb20! Smb2InvalidateFileInfoCacheEntry. Эта проблема возникала при переименовании или удалении файлов, имеющих определенные расширения и хранящихся в общей сетевой папке с включенным кэшированием на стороне клиента;
• Исправлена проблема в Storage Migration Service, которая приводила к остановке работы этапа Cutover, если администратор назначал статический IP-адрес исходному адаптеру;
• Исправлена проблема, из-за которой отмена задания дедупликации (dedup) для восстановления точек доступа не позволяла другим командам дедупликации PowerShell отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, которая могла привести к отключению сессий удаленного рабочего стола из-за утечки в системной памяти, когда окно клиента свернуто или развернуто;
• Исправлена проблема, которая делала события, основанные на Windows Defender Application Control Code Integrity, нечитабельными;
• Исправлена проблема с проверкой сертификатов, которая приводила к сбою режима Internet Explorer в Microsoft Edge;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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