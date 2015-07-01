Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:59
- Просмотров: 77
Компания Microsoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary.
К сожалению, Edge Canary не позволяет сделать его по умолчанию из настроек браузера, поэтому кнопка «Сделать по умолчанию» отображается серым цветом. Не волнуйтесь! Кнопка будет видна и будет работать в Edge Dev, Beta и Stable в ближайшие дни.
Между тем, если вы используете Microsoft Edge Canary каждый день, то можете сделать его по умолчанию в Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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