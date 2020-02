Microsoft анонсировала новые функции для Cortana

“What’s next on my calendar?”



“Remind me to send the ‘weekly report’ every Friday at 2pm.”



“Add ‘status report’ to my task list.”

ИИ в Microsoft 365 приводит к значительным изменениям в том, как люди взаимодействуют с приложениями Microsoft 365. Опыт Microsoft персонализирует и адаптируется к вам, поддерживает вас и помогает усилить ваши навыки. Вы можете увидеть это изменение в персонализированном опыте, который компания предоставляет через Cortana, вашего личного помощника по продуктивности в Microsoft 365. Cortana помогает вам оставаться на вершине дня, экономить время и выполнять свою работу наилучшим образом.Сегодня Microsoft анонсировала обновленную версию Cortana в Windows 10, которая предоставит дополнительную помощь от вашего помощника в Microsoft 365. Этот следующий шаг в эволюции Cortana принесет расширенную, бесшовную помощь в личной производительности в виде бесплатного обновления до последней версии Windows 10, которая выйдет этой весной.Предстоящее обновление для Windows 10 будет включать доступ к новому опыту Cortana с акцентом на производительность, который поможет вам быстро найти нужную информацию в Microsoft 365. Новый опыт Cortana в Windows 10 имеет пользовательский интерфейс на основе чата, который дает вам возможность взаимодействовать с Cortana с помощью голоса или клавиатуры.Для англоязычных пользователей (Соединённые Штаты), Cortana поможет вам лучше управлять вашим графиком и задачами, оставаясь на вершине своего календаря и сосредотачиваясь на том, что имеет значение с точки зрения встреч. Вы можете говорить или вводить запросы, чтобы найти людей или файлы, или быстро создавать или запрашивать электронные письма. Вы также можете легко проверить свой календарь, установить напоминание или добавить в свои списки в Microsoft To Do:И Cortana будет продолжать помогать вам получать ответы от Bing, устанавливать будильники и таймеры, открывать приложения, настраивать параметры или давать вам шутку, которой вы можете поделиться с коллегами, друзьями или семьей.За пределами Соединенных Штатов начальный релиз опыта Cortana в Windows 10 будет включать ответы от Bing и возможность общаться с Cortana. В будущем Microsoft планирует расширить международный опыт и расширить возможности, основанные на повышении производительности.В рамках процесса превращения Cortana в личного помощника по производительности в Microsoft 365 вы увидите некоторые изменения в работе Cortana в последней версии Windows 10. Microsoft ужесточила доступ к Cortana, чтобы вы могли безопасно войти в систему с помощью своей рабочей или учебной учетной записи или своей учетной записи Microsoft, прежде чем использовать Cortana, и некоторые потребительские навыки, в том числе музыка, подключенные дома и сторонние навыки, больше не будут доступны в обновленном опыте Cortana в Windows 10. Microsoft также вносит некоторые изменения в то, где Cortana помогает вам. Как часть нашей стандартной практики, компания прекращает поддержку Cortana в более старых версиях Windows, которые достигли даты окончания срока службы. Компания рекомендует пользователям обновить свои устройства до последней версии Windows 10, чтобы продолжить использование Cortana. Microsoft также отключит службы Cortana в Microsoft Launcher на Android к концу апреля.Узнать другие подробности можно здесь