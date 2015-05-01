Microsoft обновила иконки приложений «Кино и ТВ» и «Калькулятор» для всех пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 173
Компания Microsoft обновила иконки приложений «Кино и ТВ» и «Калькулятор» для всех пользователей Windows 10.
Напомню, что новые иконки будут отображаться в меню Пуск, на панели задач и во время запуска.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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