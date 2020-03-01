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Обновление KB4535996 вызывает проблемы с установкой

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:52
  • Просмотров: 167


Обновление KB4535996 вызывает проблемы с установкой у некоторых пользователей Windows 10.

Хотя KB4535996 является необязательным обновлением, то есть оно не будет устанавливаться автоматически, оно поставляется с исправлениями для широко распространенных ошибок, включая Windows Search и проблемы с печатью.

Однако некоторым пользователям обновление KB4535996 не подходит, поскольку вызывает проблемы с установкой, в результате чего обновление не удается установить с общими сообщениями об ошибках, такими как 0x800f0922 и 0x80070003.

Некоторые пользователи также сталкивались с ошибками BSOD, случайными фризами и после установки обновления.

Вы можете удалить обновление KB4535996, чтобы вернуть работу ПК в нормальное состояние.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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