Статистика ОС и браузеров за февраль 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:10
- Просмотров: 143
Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за февраль 2020 года.
Статистика ОС выглядит следующим образом:
• Windows 10 – 57.39%;
• Windows 7 – 25.2%;
• Windows 8.1 – 3.48%;
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 67.27%;
• Firefox – 7.57%;
• Microsoft Edge – 7.39%;
• Internet Explorer – 6.38%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
netmarketshare.com
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