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Статистика ОС и браузеров за февраль 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:10
  • Просмотров: 143


Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за февраль 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 57.39%;
• Windows 7 – 25.2%;
• Windows 8.1 – 3.48%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 67.27%;
• Firefox – 7.57%;
• Microsoft Edge – 7.39%;
• Internet Explorer – 6.38%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
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