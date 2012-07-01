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Microsoft анонсировала Universal Print Private Preview

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:27
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Коммерческие и образовательные клиенты, переходящие в облако с Microsoft 365, давно нуждались в простом и удобном способе печати для своих сотрудников. Сегодня Microsoft рада анонсировать Universal Print Private Preview, облачную инфраструктуру печати Microsoft, которая обеспечит пользователям простую, насыщенную и безопасную печать и поможет сократить время и усилия ИТ-специалистов.

Universal Print перемещает ключевые функции печати Windows Server в облако Microsoft 365, поэтому организациям больше не нужны локальные серверы печати и не требуется устанавливать драйверы принтеров на устройствах. Кроме того, Universal Print добавляет ключевые функциональные возможности, такие как группы безопасности для доступа к принтеру, обнаружение принтеров на основе местоположения и богатый опыт администратора.

ИТ-организации могут развертывать принтеры и регистрировать их в службе Universal Print без необходимости сложной настройки гибридной печати. Кроме того, принтеры можно предварительно настроить и легко обнаружить с устройств Windows, к которым присоединяется Azure Active Directory (Azure AD). Пользователи могут продолжать печатать со своих устройств Windows или Office, как всегда, без необходимости обучения.



Вы получите лучший опыт работы в облаке с принтерами, которые нативно поддерживают Universal Print. Microsoft работает с партнерской экосистемой, чтобы предоставить вам новейшие принтеры с нативной поддержкой, и рада работать с Canon Inc.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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