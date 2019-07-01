Новый Microsoft Edge может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме

This is a super wild feature.



Basically, you can auto-hide the address bar in Edge full-screen mode. https://t.co/vOoqHGjuCO pic.twitter.com/7kuCfXAng4 — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) March 2, 2020

Microsoft Edge на Chromium может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме.1. Посетите страницу edge://flags;2. Найдите флаг «Enable Fullscreen Dropdown» и выберите «Включено»;3. Перезагрузите браузер;