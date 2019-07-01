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Новый Microsoft Edge может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:25
  • Просмотров: 265


Microsoft Edge на Chromium может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме.



Как включить новую функцию

1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Enable Fullscreen Dropdown» и выберите «Включено»;



3. Перезагрузите браузер;
Илья Источник:
twitter.com/Daniel_Rubino
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