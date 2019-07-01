Новый Microsoft Edge может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:25
- Просмотров: 265
Microsoft Edge на Chromium может автоматически скрывать адресную строку в полноэкранном режиме.
This is a super wild feature.— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) March 2, 2020
Basically, you can auto-hide the address bar in Edge full-screen mode. https://t.co/vOoqHGjuCO pic.twitter.com/7kuCfXAng4
Как включить новую функцию
1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Enable Fullscreen Dropdown» и выберите «Включено»;
3. Перезагрузите браузер;
Илья Источник:
twitter.com/Daniel_Rubino
twitter.com/Daniel_Rubino
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