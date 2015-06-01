Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений «Фотографии», «Диктофон», «Feedback Hub» и «Office»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:24
- Просмотров: 89
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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