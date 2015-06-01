Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений «Фотографии», «Диктофон», «Feedback Hub» и «Office»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:24
  • Просмотров: 89


Инсайдеры Windows и пользователи Windows 10 (v1909) начали получать новые иконки для приложений «Фотографии», «Диктофон», «Feedback Hub» и «Office».

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений «Фотографии», «Диктофон», «Feedback Hub» и «Office»


Update: Microsoft обновила иконки приложений «Кино и ТВ», «Музыка Groove» и «Будильники и часы».
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft обновила иконки приложений «Кино и ТВ» и «Калькулятор» для всех пользователей Windows 10 (Обновлено)

Microsoft обновила иконки приложений «Кино и ТВ» и «Калькулятор» для всех пользователей Windows 10 (Обновлено)

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

Инсайдеры обычной Windows 10 получили иконки приложений от Windows 10X

Инсайдеры обычной Windows 10 получили иконки приложений от Windows 10X

Веб-сайт Office 365 получил новые иконки

Веб-сайт Office 365 получил новые иконки

Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки

Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 2
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
+6  
Новостей: 11479
+1  
Комментариев: 39416
+1  
Пользователей: 9983