Microsoft Edge Canary позволяет включить режим «Картинка–в– Картинке» из пользовательского интерфейса Global Media Controls
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:31
- Просмотров: 166
Microsoft Edge Canary позволяет включить режим «Картинка–в– Картинке» из пользовательского интерфейса Global Media Controls.
Как включить новую функцию
1. Запустите Microsoft Edge Canary Build 82.0.442.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags.
3. Найдите флаги «Global Media Controls» и «Global Media Controls Picture in Picture» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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